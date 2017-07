Sete cidades oferecem 715 vagas de emprego no Alto Tietê

Sete cidades do Alto Tietê têm 715 vagas de emprego abertas. Entre elas, o município de Poá é o qual contabiliza o maior número de oportunidades, com 552. Itaquaquecetuba vem em seguida, com 107. Na terceira posição está Ferraz de Vasconcelos, tendo 27. As oportunidades estão em 25 áreas profissionais. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

Em Suzano, os interessados poderão preencher três vagas. As oportunidades estão disponíveis para: pintor de carros, montador de máquinas e mecânico de manutenção.

Na relação das cidades como maior número de vagas, as oportunidades estão concentradas no setor de operador de telemarketing ativo e receptivo, totalizando 650. O município poaense tem 550, enquanto Itaquá procura candidatos para preencher as 100 vagas.

Mas as vagas também estão em outras áreas. Um exemplo é Ferraz, que tem 15 oportunidades para repositor de mercadorias, 10 para alimentador de linha de produção e duas para costureiro. Mogi das Cruzes também dispõe 10 oportunidades para costureiro, além de duas para marceneiro.

Em Santa Isabel, são 10 vagas, nos setores de serralheiro, representante comercial, entre outros. Já Arujá tem três vagas, sendo duas para cozinheiro industrial e uma para preparador de máquinas-ferramentas.

Interessados às vagas precisarão se cadastrar no site do Empresa São Paulo e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), com RG,CPF,PIS e Carteira de Trabalho.