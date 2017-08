Alunos do Alto Tietê da rede estadual podem criar aplicativos em desafio sustentável

Estudantes do Alto Tietê matriculados na rede estadual poderão participar do concurso de incentivo a criação de aplicativos. A iniciativa tem como objetivo principal a promoção, conservação e preservação dos biomas paulistas. O concurso é uma parceria da Secretaria Estadual da Educação, Programa Nascentes e Polícia Militar Ambiental (PMA) e terá quatro etapas, finalizado em uma premiação para os melhores trabalhos. No Estado, a expectativa é que os 2,2 milhões alunos participem.

Segundo a pasta estadual da Educação, os interessados deverão, inicialmente, consultar se a escola aderiu ao projeto. Caso esteja incorporada, os estudantes poderão formar grupos de até cinco pessoas e terão que seguir orientações de um professor da rede estadual.

O projeto de um novo aplicativo poderá ser baseado em cinco temas geradores, que são: biodiversidade, água, energia, consumo e resíduos. Os estudantes podem, por exemplo, criar o protótipo a partir de uma problemática de seu cotidiano ou do entorno da escola em que estão matriculados.

A proposta é que os estudantes envolvam, ainda, a comunidade escolar e que, a partir deste diagnóstico, ampliem a consciência ambiental dos que estão inseridos em sua unidade de ensino. O reconhecimento dos biomas faz parte do currículo oficial do Estado para as aulas de geografia a partir do Ensino Fundamental.

Na primeira etapa, as escolas têm até o dia 11 de setembro para elegerem dois aplicativos representantes e encaminharem os projetos às 91 diretorias de ensino do Estado. Os melhores aplicativos da fase escola devem ser selecionados a partir de votação local, considerando a opinião de todo o grupo escolar. Importante: os aplicativos precisam ser testados. Após este período, as 91 regionais de ensino também terão que selecionar dois aplicativos representantes, a partir de avaliação de professores-coordenadores.

A fase regional termina em 2 de outubro, quando as DEs devem encaminhar seus projetos para a coordenação do concurso, que selecionará, então, os dez finalistas. Para a escolha do grande vencedor entre os melhores apps, a Pasta organizará uma votação online entre os dias 30 de outubro e 19 de novembro. O grande vencedor será divulgado no dia 24 de novembro.

Escolas, professores e alunos poderão conferir as regras do concurso Projeto Desafios Sustentáveis – Biomas do Estado de São Paulo em edital disponível no Portal da Secretaria da Educação. A Educação também prepara uma videoconferência para formação dos representantes de todas as 91 diretorias de ensino do Estado sobre o projeto.