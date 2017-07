Banco de Leite Humano busca novas doadoras para reposição de estoques

O Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes está precisando de doações. Os estoques estão muito baixos e a distribuição do leite para a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes pode ficar comprometida. O volume atual é de 4,5 litros disponíveis – o suficiente apenas para alimentar bebês de baixo volume.

O leite estocado é destinado a bebês prematuros internados na Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa. “As mulheres interessadas em doar leite podem entrar em contato conosco. Nós fornecemos todas as orientações necessárias e a coleta é realizada pela doadora em sua própria residência, ou seja, não há necessidade de sair de casa já que levamos os vidros e retiramos o leite coletado de acordo com a disponibilidade e produção da doadora”, explica coordenadora do Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes, Paula Mateus.

O leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os que estão internados e não podem ser amamentados pela própria mãe. Com ele, o bebê se desenvolve de forma saudável, tem mais chances de recuperação e fica protegido de infecções, diarreias e alergias.

Para se tornar doadora, a mulher precisa estar amamentando exclusivamente no peito e se dispor a doar o leite que estiver sobrando. A doadora precisa ser saudável, não fazer uso de medicamentos ou drogas, não fumar e não fazer uso de álcool. Além disso, a coleta do leite deve seguir os critérios de higiene e armazenamento orientados pela equipe técnica.

O Banco de Leite Humano de Mogi das Cruzes foi implantado em 2013, resultado de uma parceria com o Rotary Clube Internacional. Somente neste ano, foram coletados 90 litros de leite - sendo que cada litro é capaz de alimentar até 10 recém-nascidos. Além disso, a equipe realizou 546 ligações, desde janeiro, para mulheres que acabaram de dar à luz, onde são prestadas informações sobre aleitamento materno e doação de leite.

Outros trabalhos do Banco de Leite são atendimentos às mães e bebês por meio de consultas de enfermagem, consulta médica e consulta para acompanhamento do crescimento; grupos de gestantes e nutrizes com orientações sobre a importância da amamentação, cuidados e esclarecimentos de dúvidas. A equipe também está à disposição, de segunda a sexta-feira, para orientações gerais ao público, pessoalmente ou por telefone.

O Banco de Leite funciona no Pró-Mulher, localizado na Rua Manuel de Oliveira, no bairro do Mogilar. Informações pelos telefones 4798-7343 ou 4798-7344.