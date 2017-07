Banda Mário Portes e Coral Canarinhos do Itapety se apresentam nesta sexta pelo Festival de Inverno

O Festival de Inverno Serra do Itapety 2017 apresenta nesta sexta-feira (7) o espetáculo da Banda Sinfônica Mário Portes, no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes. O grupo é pioneiro no projeto Pequenos Músicos.. Primeiros Acordes na Escola, ao lado do coral Canarinhos do Itapety, que está prestes a completar 15 anos de atividades.

A primeira parte do espetáculo vai contar com a participação de 60 crianças do coral Canarinhos do Itapety, que executarão um repertório eclético, apresentando algumas canções com medley de samba e também brincando com ritmos brasileiros, como bossa e forró. A atração, que integra as comemorações dos 15 anos do projeto, também vai marcar o lançamento do CD “Canarinhos de todas as raças”, fruto do trabalho desenvolvido pelo grupo desde 2002 e que foi finalizado recentemente no Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM). O CD possui canções em diversos idiomas, em uma celebração à vida e à arte.

Após a apresentação do coral, subirá ao palco do Vasques a Banda Sinfônica Mário Portes, que existe desde 2004 e foi o primeiro grupo musical do projeto Pequenos Músicos...Primeiros Acordes na Escola. O repertório, como explica o presidente da Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, maestro Lélis Gerson, atualmente responsável também pelo projeto Pequenos Músicos, será misto e vai incorporar músicas populares, marchas e também temas de filmes.

Um dos destaques desta e de todas as apresentações dos projetos musicais da cidade dentro da programação do Festival de Inverno, como destaca o maestro, é a integração entre diferentes grupos, de projetos que nasceram separados e agora estão se convergindo.

“Na abertura do festival, por exemplo, tivemos a integração entre uma banda formada por professores do projeto Pequenos Músicos, depois uma banda desse mesmo projeto e ainda o coral Musicativa. E isso se repete nas demais apresentações. Muitas vezes, são duas bandas escolares se apresentando juntas, porém que que não se conhecem muito bem, porque são núcleos diferentes, cada um em uma escola. Nesta sexta-feira, teremos novamente essa integração, entre uma banda escolar, que é a pioneira do projeto Pequenos Músicos e o coral Canarinhos do Itapety, que também já tem longos anos de estrada”, enfatiza.

Essa integração, como complementa o maestro, é importante pois, além de garantir atrações mais ricas para o público, as apresentações servem como espaço para a troca de experiências entre todos os mogianos que fazem parte dos projetos musicais desenvolvidos na cidade.

Sobre os projetos

Desde 2009, o Coral Canarinhos do Itapety passou a ser gerido pela Secretaria Municipal de Cultura, com foco sociocultural, abrindo espaço para o atendimento a crianças e adolescentes de toda a comunidade mogiana. O coral faz parte do projeto Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, e, a partir de 2013 passou por uma grande ampliação, em virtude de ações integradas com a Secretaria Municipal de Educação, que garantiu a expansão dos trabalhos nas escolas da rede municipal, por meio do programa Música na Rede – Canto Coral nas Escolas.

Já a Banda Mário Portes é um dos núcleos do Pequenos Músicos...Primeiros Acordes na Escola. É um projeto da Secretaria Municipal de Educação, que passou, desde o início deste ano, a ser gerido também pela Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes