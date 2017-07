Bertaiolli é o entrevistado de segunda da rádio SP/Rio FM

O ex-prefeito de Mogi das Cruzes, Marco Bertaiolli (PSD), será o entrevistado de segunda-feira (24) da rádio SP/Rio 101.5 FM, uma emissora da Rede DS de Comunicação. Ele responderá às perguntas do jornalista Ayl Marques dentro da Programação do Jornal 120 Minutos. O ouvinte poderá acompanhar a entrevista às 8h30, tanto pela rádio como pelo Facebook do Diário de Suzano, ao vivo.

Bertaiolli é mais um da série de autoridades da região, que estão sendo entrevistadas na rádio.

Entre os assuntos que serão abordados estão o panorama político da região, além da carreira política do ex-prefeito. Além disso, Bertaiolli deve falar sobre o recente lançamento de seu livro, que conta experiências dele na gestão pública. Também deve falar sobre a questão dos comércios da região, já que ele é comerciante e foi por muitos anos presidente da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC).

Bertaiolli também foi deputado estadual. Ele ingressou na política no PFL, hoje sob a denominação DEM. Atualmente está no PSD. Foi por duas vezes vereador em Mogi das Cruzes, cidade onde exerceu também o cargo de vice-prefeito e prefeito. Fez parte de movimentos que incentivam e promovem a qualificação profissional dos jovens. Também foi vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).