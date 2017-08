Cadastramento para professores temporários da rede estadual está aberto até 14 de agosto

Os professores do Alto Tietê que queiram ingressar na rede estadual de ensino em 2018 poderão fazer a inscrição pela internet. Até então, o cadastramento era feito pessoalmente. Os candidatos à contratação devem acessar o site da pasta estadual de Educação até o dia 14 de agosto para realizar um pré-cadastro – importante tomarem conhecimento do edital. Em seguida, os dados do candidato serão analisados pela Diretoria de Ensino.

Caso o pré-cadastro seja devolvido via e-mail, o candidato deverá atender o solicitado e reenviar para a Diretoria de Ensino para uma nova análise. E, se o pré-cadastro for aceito, o candidato deve acessar o site http://portalnet.educacao.sp.gov.br/ no período de 15 de agosto a 11 de setembro para confirmar sua inscrição.

Para mais informações, os professores podem consultar portaria com orientações e o cronograma de inscrições publicada no Diário Oficial do dia 3 de agosto.

Efetivos e contratados

Os professores efetivos e contratados também deverão efetuar o cadastro para o processo de atribuição de classes e aulas para o ano de 2018 pela internet. Os docentes devem acessar o portal da Educação entre os dias 15 de agosto e 19 de setembro.

Os professores podem selecionar pela inscrição para a docência em salas ou classes ou projetos da Secretaria da Educação, como sistema prisional, Fundação Casa, Centro de Estudos de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), Centros de Estudos de Línguas (CEL) ou ainda Salas de Leitura.