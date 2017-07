Câmaras da região voltam do recesso na próxima terça-feira

As Câmaras do Alto Tietê voltam do recesso parlamentar a partir da próxima terça-feira (1). A maioria delas realizarão a primeira sessão ordinária, após o recesso, nos primeiros dias de agosto. Caso dos municípios de Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Santa Isabel.

Em Suzano, a sessão está marcada para quarta-feira (2), às 18 horas. O presidente da Casa de Leis é José Zaqueu Rangel (PSDB), o Zaqueu Rangel.

Já o início das atividades parlamentares em Poá está agendado para terça-feira, a partir das 17 horas. Itaquá, Mogi e Santa Isabel, terão a primeira sessão neste mesmo dia, sendo 17 horas, 15 horas e 18h30, respectivamente.

Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Guararema, Salesópolis e Biritiba Mirim retornarão com as sessões no próximo dia 7. Em Biritiba e Guararema, o começo está marcado para as 15 horas. Já em Salesópolis a sessão está marcada para as 19 horas. Ferraz e Arujá iniciam os trabalhos às 18 horas.

Entre as votações que devem marcar a volta do recesso estão os orçamentos municipais, por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA). Além disso, alguns Legislativos, como Suzano, podem receber o projeto de lei do Plano Diretor e do Plano Plurianual (PPA), que prevê diretrizes para serem executadas nos próximos quatro anos (2018-2021).