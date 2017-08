Caminhada e ‘Mamaço na Praça’ fecham Semana do Aleitamento

A secretaria de Saúde de Poá encerrou nesta sexta-feira (25) a Semana do Aleitamento Materno com uma caminhada e o evento “Mamaço na Praça” na Praça dos Eventos. Cerca de 70 pessoas participaram da atividade de encerramento e se movimentaram em passeata ao lado do prefeito Gian Lopes (PR) e do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marquinhos da Indaiá. A ação teve incentivo do Ministério da Saúde.

"Esse é um incentivo às mães, para que haja crianças saudáveis. É a primeira ação deste tipo realizada em Poá, junto à população", destacou o prefeito Gian Lopes.

A coordenadora da rede básica de saúde do município, Jocele Vilela, explicou que durante todo o mês as poaenses receberam orientações de aproximadamente 140 profissionais sobre o aleitamento materno nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). "Foi uma ação multiprofissional, envolvendo diversas áreas da saúde, como nutricionistas e dentistas que nortearam as mulheres sobre a importância do aleitamento nos primeiros seis meses de vida de um bebê".

A fala é completada pela diretora da rede básica, Rose da Cruz Barbosa. "É um chamamento de todo o Ministério da Saúde. Hoje muitas mães já trabalham e as empresas têm que entender que não é obrigatório encerrar a amamentação no sexto mês de vida do bebê. O período pode se estender, isso é algo a ser falado no país porque o leite da mãe é fator decisivo para a saúde da criança. Evita diversas doenças, é de extrema importância para a nutrição e dentição do bebê".

Marquinhos da Indaiá destacou o termo conscientização. "Amamentar é o primeiro passo para garantir a saúde do bebê, um passo importante que vai mudar toda caminhada daquela criança".

A agente comunitária Juliana de Souza Vieira foi mãe novamente depois de 15 anos. "Meu bebê já tem um ano e vou deixar mamar até um ano e meio. A amamentação é uma vacina que não tem no mercado". A artesã Nathalia da Silva Marra comenta sobre o ato de amamentar em público, enquanto alimenta o pequeno Andrew, de nove meses. "As pessoas olham, falam para colocar um paninho para tampar o peito de fora, falam para dar mamadeira porque ele já está grande, mas para mim não importa, só penso na saúde do meu filho".

Guido Guida

O prefeito Gian Lopes também falou sobre o pedido de ajuda ao Estado para salvar o Hospital Municipal Guido Guida.

"A população preparou, por iniciativa própria, um manifesto de apelo ao Estado no Facebook. A meta é 20 mil compartilhamentos. É a demonstração de sensibilidade diante da realidade do município. Estamos confiantes".