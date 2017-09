Campanha de Vacinação Antirrábica continua até o dia 11 de setembro

O Centro de Controle de Zoonoses de Mogi das Cruzes inicia nesta segunda-feira (4) a última semana da Campanha de Vacinação Antirrábica. Até o dia 11 de setembro serão atendidos os bairros Ponte Grande, Jardim Araci, Residencial Itapeti, Jardim Rodeio, Jardim Maricá, Botujuru, Jardim Juliana, Vila Suíssa, Jardim das Bandeiras,Sabaúna, Jardim São Pedro, Morada do Sol, Rio Acima, Conjunto Jefferson, Chácara Guanabara e Taboão. A expectativa é vacinar 50 mil animais

A vacina contra a raiva é indicada para cães e gatos a partir dos três meses de idade. Para vacinar, não é obrigatório que o animal tenha algum documento. A principal orientação é para que os animais sejam transportados de maneira segura. Os cães devem ser levados em guias e coleiras e os gatos devem ser transportados em caixas especiais, caixotes de papelão ou qualquer outro recurso que garanta a segurança do animal, dos profissionais e da população em geral.

A raiva é transmitida por meio de vírus. A enfermidade, quando acomete os animais, é quase sempre fatal. A doença atinge, ainda, os humanos que têm contato com a saliva com o bicho infectado. A dose está disponível também no Centro de Controle de Zoonoses, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O endereço é Estrada de Santa Catarina, número 2.540, em Cezar de Souza. Informações pelo telefone 4792-8585.