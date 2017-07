Campanha do Agasalho de Poá arrecada 40 mil peças

A Campanha do Agasalho, que este ano tem como tema "Mais Calor Por Favor", arrecadou 40 mil peças em Poá e segue até o próximo dia 4 de agosto. Na manhã desta terça-feira (18), a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Poá, Andressa Lopes, recebeu doações do delegado titular do Distrito Policial (DP) de Poá, Renato de Almeida Barros.

Entre as doações estão 546 peças de roupas, 73 pares de calçados, 98 acessórios de inverno (meias, luvas, toucas, entre outros), totalizando o número de 717 itens. “Ficamos felizes com o número arrecadado e em poder ajudar nessa campanha tão importante para o município”, ressaltou o delegado Renato de Almeida Barros.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Poá, Andressa Lopes, agradeceu a doação. “É uma alegria muito grande o resultado da campanha. Já atingimos a nossa meta e ainda faltam alguns dias de trabalho, que tenho certeza que as pessoas continuarão contribuindo”.

Andressa Lopes também explicou como será realizado o processo de triagem das peças. “O Fundo Social agora irá separar com todo cuidado as peças que possam não estar em bom estado para uso. Já começamos nosso processo de triagem, para que só depois de tudo limpinho e passado comecem os devidos encaminhamentos”, ressaltou.

Quem quiser contribuir com a Campanha do Agasalho "Mais Calor Por Favor" pode fazer as doações nos pontos de arrecadação que estão instalados em secretarias municipais, unidades de saúde, escolas municipais, creches, bancos, supermercados e no Teatro Municipal. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4636-3717.