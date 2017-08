Carlos Setsuo assume Segurança e Elias El Ghossain terá nova pasta

O prefeito Gian Lopes (PR) anunciou o nome de Carlos Setsuo como novo secretário de Segurança Urbana de Poá. O republicano também confirmou que Elias El Ghossain será o responsável pela Secretaria de Obras, Planejamento, Meio Ambiente e Habitação. As nomeações ocorreram na noite de segunda-feira (31). O vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, também acompanhou a nomeação.



“Foram decisões de extrema importância para redução de custos. O Elias é engenheiro, é muito técnico, conhece bem a cidade e suas demandas, já vinha fazendo um excelente trabalho e certamente saberá conduzir perfeitamente este processo de junção das pastas. E quanto ao Setsuo, ele tem experiência, já foi secretário de Segurança na cidade, fez um grande trabalho e por isso acredito que registraremos conquistas neste setor”, comentou o prefeito Gian.



Para o vice-prefeito Marquinhos Indaiá, mesmo diante de muitas dificuldades, a cidade está conquistando avanços. “Mudanças fazem parte de toda administração municipal e devido ao atual momento do município, decisões para gerar grandes economias foram necessárias e estamos confiantes que seguiremos ainda mais unidos em busca de avanços”.



Segundo o novo secretário de Segurança Urbana, Carlos Setsuo, a primeira medida frente à pasta será levantar as demandas, principalmente da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Defesa Civil. “Também vamos verificar o que tem de tecnologia que precisa ser aprimorada e implementada, assim como os cursos que são necessários para um melhor preparo dos nossos profissionais”, explicou Setsuo, que é ex-policial militar, faz parte da Polícia Civil, é ex-comandante da GCM de Poá, e ex-secretário de Segurança e de Meio Ambiente do município.



De acordo com Elias El Ghossain, que assume o desafio de comandar a nova Secretaria de Obras, Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, o trabalho vai fluir com tranquilidade. “Abraço com muito empenho esta determinação do prefeito Gian Lopes, até porque já estou familiarizado com os quatro departamentos. Então não vou ter muitas dificuldades, pois já realizamos um trabalho com as outras pastas devido a elaboração do Plano Diretor, que reúne uma série projetos e ações de Meio Ambiente, Habitação e Obras”.



Ghossain ainda complementou que dentre as ações em andamento e que terão continuidade estão as conclusões dos planos de Saneamento Básico (PMSB), de Mobilidade Urbana, de Macro e Microdrenagem e de metas para atender a demanda de vagas em creches. “Um outro ponto é que a integração destas pastas vai facilitar a vida do munícipe, para a aprovação de um projeto, na hora de pedir uma certidão, de acompanhar processos. É preciso ressaltar que também conheço todos os funcionários destas quatro pastas e agora vamos alinhar o trabalho visando a conquista de avanços”.