Cetesb fiscaliza 2,3 mil veículos e multa 27 em Operação Fumaça Preta na região

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) fiscalizou 2.389 mil veículos a diesel e multou 27 motoristas no Alto Tietê. As notificações foram emitidas por causa do excesso na emissão de fumaça de caminhões. A operação apelidada de Fumaça Preta aconteceu no quilômetro 42, entre o limite dos municípios de Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. No Estado, a ação teve saldo de 605 multados e 35 mil automóveis pesados fiscalizados.

Segundo a Cetesb, a atividade aconteceu na segunda-feira (31). O órgão explicou que a ação é uma atividade de rotina, mas que é intensifica nos meses mais frios, em razão das condições climáticas que são desfavoráveis à dispersão de poluentes atmosféricos.

Os motoristas multados deverão pagar multa de R$ 1,5 mil. Na atividade realizada no Alto Tietê, a Cetesb contou com o apoio da Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Estado

No Estado, a operação Fumaça Preta ocorreu em 23 pontos. Foram fiscalizados 35 mil caminhões. Para a Cetesb, a atividade se torna importante para o desenvolvimento de uma política permanente de inspeção, além de ser fundamental para a melhoria da qualidade do ar em grandes cidades.

Para melhorar a qualidade do ar, a Operação Fumaça Preta também aponta à necessidade de uma mudança da matriz energética. E também reforça a fiscalização sobre os maiores responsáveis pela poluição do ar nas estradas.

O ponto onde houve a maior aplicação de multas foi na blitz montada na Rodovia Anchieta, com 62 autuações. Neste trecho, a Cetesb fiscalizou mais de 2,1 mil veículos a diesel.