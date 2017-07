Cinco cidades da região têm 662 oportunidades de emprego abertas em 16 áreas

A região abriu 662 oportunidades de emprego nesta semana. Entre elas está Poá, que contabiliza o maior número, com 502. Deste total, o município está com 500 vagas abertas para telemarketing ativo e receptivo, além de duas para faxineiro. Em Suzano, os interessados poderão concorrer em dois setores, como mecânico de manutenção e costureiro. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

Itaquaquecetuba é a segunda cidade com o maior número de vagas, com 102. São 100 para operador de telemarketing receptivo e uma para costureiro e montador de máquinas, respectivamente. Em Santa Isabel, os interessados concorrem a 16 vagas. Entre elas estão dez para vigia e oito para balanceiro. Já Ferraz de Vasconcelos oferece 11 vagas. Dez são para alimentador de linha de produção e uma para costureiro.

Para ter acesso às vagas é preciso se cadastrar no site (clique aqui) do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.



Emprega São Paulo



Segundo a secretaria estadual, as vagas estão disponíveis por meio do Emprega São Paulo. O programa foi instituído, em agosto de 2008, e recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.