Companhia da PM voltará a ficar na região central de Poá

A 2ª Companhia da Polícia Militar de Poá vai voltar a ficar região Central. O anúncio foi feito nesta terça-feira (4) pela assessoria do prefeito Gian Lopes (PR). A expectativa é que a efetivação da ação ocorra nos próximos meses, já que a administração municipal vai revitalizar os dois prédios que estão localizados na Praça Rui Barbosa. O pedido é uma antiga demanda de munícipes e comerciantes.

Gian disse ter feito o acerto para trazer a Companhia da PM, inclusive irá utilizar prédio em que a corporação ocupou, bem como a Procuradoria Regional. “Ficamos felizes em atender esta antiga solicitação dos poaenses. Agradeço a sensibilidade do tenente-coronel Wagner Tadeu Matiota”, enfatizou o chefe do governo poaense.

O republicano vistoriou os prédios para identificar as principais adaptações que precisarão ser feitas no prédio, até porque a administração municipal deve iniciar o mais rápido possível para o retorno imediato. Com o prefeito, estavam os secretários de Segurança Urbana, Nabuo Aoki Xiol, de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, de Indústria, Comércio, Emprego e Relações do Trabalho, Ricardo Massa, além do comandante da 2ª Cia da PM, capitão Paulo Marcelo Esvael do Carmo.

Atualmente, a Companhia da PM está na Rua Pio XII, no Jardim Santa Luíza. A realocação da unidade policial gerou críticas da população que pedia o retorno imediato a região central. O retorno da base policial gerou aprovações da população local.

“É difícil para nós termos contato com os policiais. Com a mudança, a região central e todos nós iremos ganhar. É uma das melhores notícias do ano”, disse o vendedor Carlos Carvalho.

Para o aposentado José Carlos Santos, a presença da PM na região Central vai permitir que o poaense tenha uma sensação maior de segurança. “Com os policiais em uma posição estratégica, tudo fica melhor. Estou muito satisfeito com a retomada dos trabalhos da PM no local”, reiterou.