Conferência da Assistência Social de Mogi avalia ações do Sistema Único

Representantes e usuários dos serviços de Assistência Social e conselhos municipais de Mogi das Cruzes participaram da 11ª Conferência Municipal da Assistência Social “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)”. O prefeito Marcus Melo (PSDB) esteve no evento, organizado pela Secretaria Municipal de Assistência e o Conselho Municipal de Assistência Social (Comas). No evento foram avaliadas e propostas ações para o SUAS no município.

“A conferência demonstra a grande integração da cidade e traz o que foi discutido nas sete pré-conferências, em que todos puderam propor, indicar e mostrar quais caminhos que a cidade precisa desenvolver na área de Assistência Social. Vamos ter uma cidade melhor através das contribuições que teremos aqui . A melhoria da qualidade de vida dos mogianos é um trabalho contínuo de todos nós”, disse o prefeito. A Secretaria de Assistência Social tem um orçamento de R$ 30 milhões. São oferecidos 69 serviços assistenciais e no Cadastro Único estão inseridas 42.858 famílias.

“Nosso desafio durante a conferência foi pensar juntos nas prioridades para a Política de Assistência Social, bem como contribuir para o aperfeiçoamento das políticas sociais”, disse a Secretária Municipal de Assistência Social, Neusa Marialva. O vice-prefeito Juliano Abe e o diretor da regional Grande São Paulo Leste da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads), José Rezende Filho, também participaram do evento.

Na abertura, a usuária do Cras Jundiapeba, Maria Lúcia da Silva leu a poesia “Participe conosco”. Representantes do Comas e do Creas Centro fizeram a leitura do Regimento Interno da Conferência, que foi submetido à aprovação dos participantes.