CPTM abre concurso para preencher 118 vagas

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) abriu concurso para contratar 118 empregados para áreas de Manutenção e Operação. A prova também contemplará pessoas com nível de escolaridade fundamental, médio e técnico. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 28 de julho e 18 de agosto. O salário inicial varia de R$ 1.802,90 a R$ 4.037,71.

Os interessados poderão conferir o edital da selação no portal da CPTM. No documento, a empresa confirma que serão contratados os 118 empregados aprovados. O certame será organizado pela RBO Concursos. O candidato passará por uma avaliação objetiva, testes práticos, aptidão física e/ou avaliação psicológica. No caso das provas prática, física e psicológica já está delimitado que serão chamados cinco candidatos por vaga para estas fases.

Caso haja aprovado, o candidato deverá ter disponibilidade para trabalhar em qualquer local e nos postos para os quais forem designados, que pertencem ao Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo.

Na região, o aumento de funcionários poderá beneficiar duas linhas da CPTM: 11-Coral e 12-Safira. Ao todo, a companhia atende a 22 munícipios, incluindo a Capital paulista, e, a partir da entrega da Linha 13-Jade, prevista para 2018, também atenderá Guarulhos, o segundo maior munícipio do Estado.

Confira abaixo as vagas disponíveis no concurso: