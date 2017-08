David Uip se compromete a encontrar com Alckmin para evitar fechamento do Guido Guida

O secretário de Estado da Saúde, David Uip, se comprometeu a encontrar-se pessoalmente com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). O encontro vai abordar as dificuldades vividas por Poá. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (4) durante reunião do gestor da pasta estadual da Saúde com o prefeito Gian Lopes (PR), o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, deputados da Frente Parlamentar em Apoio aos Municípios do Alto Tietê, além de vereadores poaenses.

Gian apresentou algumas propostas de reestruturação interna para readequar o Hospital Doutor Guido Guida ao orçamento mais enxuto. Ainda assim, segundo o prefeito, o custo ficaria muito acima do possível a ser pago pela cidade. “Mesmo com essas mudanças internas, a gente vai precisar de alguma ajuda do Estado. A nossa pediatria, por exemplo, é procurada por pessoas de todo o Alto Tietê. Se não conseguirmos mantê-lo em funcionamento, haverá um impacto muito grande nos centros médicos da região”, explicou.

Segundo David Uip, uma equipe do Estado vai auxiliar a Prefeitura a fazer reformas operacionais para que haja condições de funcionamento do hospital. “Comprometo-me a encontrar pessoalmente com o governador Geraldo Alckmin para tratar dessas dificuldades”, complementou.

No encontro, os políticos debateram sobre a possibilidade de que o governo estadual auxilie, de alguma forma, na manutenção das atividades da unidade hospitalar. Os deputados Luiz Carlos Gondim (Solidariedade) e Estevam Galvão (DEM) também participaram da reunião.

“O governador Geraldo Alckmin sabe da real situação do município de Poá e os secretários da Casa Civil e de Saúde também. É necessário entender que há uma crise econômica no País, mas a saúde é uma área que não pode ser deixada de lado principalmente porque este equipamento atende a moradores não apenas de Poá, mas de outras localidades do Alto Tietê e do extremo leste da capital”, comentou André do Prado.

Mudanças ISS

As alterações nas normas que regulamentam o repasse do Imposto Sobre Serviços (ISS) a partir de transações financeiras, aprovadas pelo Congresso Nacional, devem resultar, a partir deste mês, em queda nos recursos destinados à Poá. Dos R$ 400 milhões estimados para o orçamento do ano, R$ 140 milhões eram esperados deste tributo. Sem este dinheiro, usado quase na totalidade para o custeio do Hospital Guido Guida, a Prefeitura não sabe como manter a unidade aberta.