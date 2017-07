Deputados da região se mobilizam para evitar fechamento de hospital

Os deputados estudais da região têm demonstrado apoio quanto a situação delicada enfrentada pela Prefeitura de Poá por conta do Hospital Municipal Doutor Guido Guida. A unidade pode fechar às portas porque a municipalidade já não pode arcar com os custos mensais gerados. Diante do caso, os deputados André do Prado (PR), Estevam Galvão (DEM), Luiz Carlos Gondim (SD) e Marcos Damasio (PR) se dispõem a ajudar.

Em nota, André do Prado disse que tem acompanhado a situação de Poá. O município sofre com o corte de gastos, causado pela perda de repasse do Imposto Sobre Serviço (ISS). "Estou em constante contato com o prefeito Gian Lopes (PR) e o vice-prefeito Marquinhos Indaiá (PDT) para me colocar à disposição, a fim de interceder e trabalhar na resolução dos problemas causados pela queda na arrecadação. O Hospital Guido Guida é uma unidade grande e importante, que faz o atendimento dos poaenses e também moradores de Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba".

O deputado acredita que a oferta do hospital ao Estado é uma alternativa. "O que não podemos deixar é Poá ficar sem atendimento. Até porque o possível fechamento do hospital irá impactar, diretamente, nas unidades de saúde do Estado na região, uma vez que toda a demanda poaense terá que ser absorvida pelos hospitais e Santas Casas, localizados nos municípios vizinhos".

Gondim também confia na proposta de entrega ou divisão de despesas com o Estado. "Em meados de 2016, estivemos em audiência com o então secretário-adjunto Wilson Pollara, que nos informou que essa era uma vontade do Estado. Vamos buscar mais informações com a Secretaria da Saúde sobre o caso".

A aproximação com o governo estadual ainda pode contar com o apoio de Marcos Damasio. "Estou à disposição para somar forças na aproximação com o Estado e sensibilização do governador para a causa. Pode ser solicitada uma ajuda emergencial para a unidade e ser iniciado o trâmite para transferência do Guido Guida para o Estado. Também podemos pedir à Secretaria da Saúde alternativas viáveis para solucionar este problema, que, infelizmente, não é exclusivo de Poá", sugere o deputado.

Já Estevam Galvão, informou que não foi procurado por Gian ou qualquer outro membro da administração da cidade para tratar do assunto. No entanto, reitera que está à disposição de Poá e de todas as cidades da região para trabalhar e unir forças com as demais autoridades locais.