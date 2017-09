Desfile Cívico-Militar reúne 15 mil pessoas na Avenida Cívica em Mogi

Robôs, computadores e projetos de tecnologia de escolas e instituições da cidade foram alguns dos destaques do tradicional Desfile Cívico-Militar, realizado na manhã de sexta-feira (1), aniversário de Mogi das Cruzes. Um público de 15 mil prestigiou o evento, que contou também com a parte militar representada pelo Tiro de Guerra e as Polícias Civil e Militar. O prefeito Marcus Melo (PSDB) parabenizou os participantes e destacou que o desfile apresentou a força da cidade em diferente segmentos.

Aproximadamente 2 mil participantes apresentaram o tema Inovação e Tecnologia. “Nós podemos ver aqui hoje o que é Mogi das Cruzes e sua força com as escolas, clubes e serviços. Muitas crianças e famílias estiveram aqui na Avenida Cívica acompanhando o que a cidade tem de melhor”, disse o prefeito. O Hino Nacional foi tocado pela Banda da Polícia Militar do CPAM/12 e os atiradores do Tiro de Guerra cantaram o Hino à Mogi das Cruzes.

A emoção ficou por conta do pelotão com quase 300 alunos do projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes da Escola, da Secretaria Municipal de Educação. Os cachorros do pelotão pet também encantaram o público da Avenida. Os pelotões abordaram os primeiros passos na tecnologia, inovações para melhorar a qualidade de vida, tecnologia educacional e ainda a inovação compartilhada, tema do Polo Digital de Mogi.

As bandas e fanfarras animaram o público e estão se preparando para o 1º Mogi FestConfaban – Festival Interno e Concurso de Bandas e Fanfarras, que será realizado hoje, das 9 às 20 horas, também na Avenida Cívica.

“Amanhã temos o concurso de bandas e fanfarras e hoje já foi um pequeno treino para as escolas. Foi um desfile muito bonito e tenho certeza de quem participou, como eu já participei, sai daqui hoje com um sentimento de alegria por viver em uma cidade como Mogi das Cruzes”, disse o prefeito. Após o término do desfile, a criançada se divertiu nos brinquedos do Bairro Feliz.

A programação de aniversário da cidade continua hoje com o 1º Mogi FestConfaban na Avenida Cívica, que terá o festival para corporações da cidade a partir das 9 horas e o concurso para grupos de outras cidade às 14 horas. Hoje e amanhã também acontece o 2º Food Truck Solidário, no Parque da Cidade, das 10 às 20 horas. A programação completa está disponível no site da Prefeitura.