Diretorias de ensino do Alto Tietê recebem formação para economia de água

A cultura de economia de água já faz parte do cotidiano das escolas estaduais. Nesta terça-feira (15), uma nova formação com este intuito será feita por meio de videoconferência organizada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Foram convidados para a formação a distância profissionais de 24 diretorias de ensino da capital e região metropolitana. Dentre elas, estão as unidades de Suzano e Mogi das Cruzes. O curso impactará inicialmente as ações para a economia de água em 1.870 escolas da região, onde estudam 1,6 milhão de alunos.

Após a videoconferência, com palestras de profissionais da área que serão organizadas desta forma para incentivar a interatividade dos funcionários da rede que estarão nas 24 diretorias de ensino, o conteúdo ficará disponível para todas as 5 mil escolas estaduais.

O objetivo, de acordo com o diretor do Centro de Normatização e Acompanhamento de Utilidade Pública da Secretaria, Mario Hage, é que as escolas recebam mais informações sobre a importância de se economizar água e que toda a comunidade escolar, incluindo equipe gestora, professores, funcionários e alunos, ampliem o aprendizado sobre como economizar mais. “Na videoconferência, ensinaremos elementos de controle de água por meio da leitura de hidrômetros, como as escolas podem definir indicadores de consumo, e também apresentar alguns equipamentos que ajudam no controle e economia. Consequentemente, este aprendizado pode chegar à casa dos estudantes”, classifica Hage.

As aulas sobre o consumo consciente da água, uso e preservação, fazem parte do currículo oficial do Estado de São Paulo, tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio. “A videoconferência vem para acrescentar, principalmente às aulas práticas, a importância da economia”, conclui o diretor.