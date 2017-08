Discutidas melhorias para emissão de RG no programa Bairro Feliz

O prefeito em exercício Juliano Abe (PSD) recebeu, na tarde de quinta-feira, representantes do Grupo Valid, empresa com atuação internacional em tecnologia de informação e certificação digital. Durante o encontro, realizado no Gabinete, foram discutidas melhorias para o serviço de emissão de carteiras de identidade que é realizado no programa Bairro Feliz, inclusive com a possibilidade de introdução de um sistema que não dependa de internet para ser operacionalizado.

A empresa atua junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo na operação do Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais. A sugestão apresentada durante a reunião é para que seja desenvolvido um sistema offline para a emissão das carteiras de identidade, que permitiria a elaboração do documento e a posterior alimentação do banco de dados da Prodesp.

“Temos um projeto de 14 anos, que veio se desenvolvendo, agregando benefícios à população e se tornando um grande espaço para a prestação de serviço para os moradores, nos bairros de Mogi das Cruzes. A emissão da primeira via da carteira de identidade é um serviço que foi incorporado neste ano e que tem uma aceitação muito positiva, com um número significativo de beneficiados. Estamos propondo o desenvolvimento de um projeto-piloto, que traria mais benefícios aos mogianos”, explicou Juliano.

Em dez edições do projeto Bairro Feliz neste ano, foram emitidas 454 carteiras de identidade, dentro de uma parceria entre a Prefeitura e a Polícia Civil de Mogi das Cruzes. A emissão é da primeira via do documento, para menores de 18 anos.

“Com esse novo sistema, além de evitar problemas causados, por exemplo, por oscilação do sistema de internet, é possível planejar uma ampliação na abrangência do serviço, atendendo mais pessoas”, disse o prefeito em exercício que iniciou, enquanto vereador, as ações para viabilizar a oferta dos serviços nas edições da então Rua Feliz, transformada em Bairro Feliz na atual gestão.

A expectativa de Juliano é que o cogitado projeto-piloto a ser desenvolvido pela Valid em Mogi possibilite, numa segunda etapa, não apenas a emissão do primeiro RG, mas também a atualização de carteiras de identidade pelo Afis (Automated Fingerprint Identification System), o Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais.