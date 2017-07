Obras na Mogi-Dutra são publicadas e atingem desconto de R$ 59 milhões

O edital para a duplicação e modernização da Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra, saiu nesta terça-feira (11). Foram 18 propostas de empresas e consórcios interessados, sendo nacionais e internacionais. O certame obteve desconto médio de 32,5%. Ou seja, a obra que estava orçada em R$ 181 milhões caiu para R$ 121,9 milhões, um desconto de R$ 59 milhões.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER), o comparecimento ao certame foi expressivo e confirmou a expectativa do órgão. Por ser uma obra com financiamento obtido pelo Banco Mundial, por meio do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e do Banco Santander, a licitação foi aberta a construtoras brasileiras e de outros países signatários do BIRD por meio da publicação do edital no site da United Nations Development Business, de Washington.

As regras da concorrência seguem a política de aquisições do Banco, que aprovou previamente o texto de cada edital. A partir de agora, as propostas de preço e documentação recebidas passarão por análise técnica do DER. O resultado final será convalidado pelo BIRD. A empresa que oferecer o melhor preço e atender a todos os requisitos do edital será declarada vencedora.

O DER estima um prazo de 90 dias para a conclusão desta análise.

O valor referencial total das obras, que representa o máximo que o DER aceitaria pagar pelo serviço, foi estimado em R$ 181 milhões. Com o desconto obtido, o valor total caiu para R$ 121,9 milhões, gerando uma expectativa de economia da ordem de R$ 59 milhões. Se esta diferença for confirmada no final da licitação, o recurso será investido na melhoria de outros trechos rodoviários do estado de São Paulo.



As obras de modernização da Mogi-Dutra serão realizadas do km 32 ao km 39,45, entre os municípios de Arujá – no entroncamento com a Rodovia Alberto Hinoto (SP-56), próximo à Via Dutra (BR-116), e o município de Mogi das Cruzes. A duplicação será realizada com a implantação de barreiras de concreto, fato que viabilizará a segregação das pistas. O projeto executivo prevê ainda a construção de viadutos para acesso e retorno, implantação de três passarelas, retificação da geometria de uma curva acentuada no km 36 e a revitalização completa da sinalização.

A obra promoverá a duplicação do trecho remanescente da SP-88 com pista simples entre a Rodovia Ayrton Senna (SP-70) e a Via Dutra (BR116). Com a conclusão dos serviços, todo o trecho inicial da rodovia até Mogi das Cruzes, aproximadamente 17,5 quilômetros, terá maior capacidade de tráfego. O benefício atingirá mais de 500 mil habitantes no deslocamento diário e ainda o tráfego de veículos pesados, já que a região é conhecida pela extração de areia e pedra. O DER estima iniciar as obras ainda em 2017.