Educação SP e Google transmitem aula do Enem para 70 mil alunos do Alto Tietê nesta quinta

A Secretaria da Educação do Estado e o Google for Education farão nesta quinta-feira (14) um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médico (Enem). O evento pode ser acompanhado por mais de 70,1 mil alunos da rede estadual do Alto Tietê. O evento estará aberto no link aulaosp.enem.com.br a partir das 14 horas. Foram selecionados exercícios de Química, Matemática e Redação com temas exigidos na prova marcada para os dias 5 e 12 de novembro. Para assistir ao vídeo não é preciso fazer inscrição prévia

O conteúdo será transmitido do auditório da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores (EFAP) com a presença de estudantes de três escolas estaduais da Capital: Milton da Silva Rodrigues, Ilha da Juventuve e Mariano de Oliveira. Professores do projeto QG do Enem são convidados para conduzir o encontro.

Além do aulão, alunos da rede também podem testar o desempenho em todas as disciplinas exigidas pela prova com ajuda de um simulado online. São 80 questões reunidas no endereço simuladosp.enem.com.br. Ao fim dos exercícios, o sistema oferece um feedback com número de erros e acertos, gabarito comentado e vídeo com a resolução dos itens.

Enem 2017 no Portal da Educação de SP

Desde o primeiro semestre, o Portal da Educação divulga toda semana uma série com dicas para quem vai prestar o exame e também os vestibulares da USP, Unesp e Unicamp. Calendário de inscrição, plataformas de estudo e sugestões de leitura estão na lista.