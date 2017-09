Programa estadual oferece 401 oportunidades de emprego em seis cidades do Alto Tietê

Seis cidades da região abriram 401 oportunidades de emprego nesta semana. Itaquaquecetuba contabiliza o maior número de vagas abertas, com 349. Deste total, o município têm 200 para montador de móveis e 101 para costureira (o) de confecção. Em Suzano, as pessoas poderão concorrer a vagas para auxiliar de escritório, manutenção de edificações, serralheiro e costureira. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (Sert).

Itaquá também oferece 15 vagas para operador de empilhadeira e 10 para açougueiro e gerente comercial, respectivamente. A segunda cidade com o maior número de oportunidades é Ferraz de Vasconcelos, totalizando 21. Deste total, o município oferece 20 para repositor de mercadorias e uma para auxiliar nos serviços de alimentação.

Santa Isabel aparece em terceiro na relação de cidades com mais vagas abertas, com 15. São oito para inspetor de qualidade. Também há nas seguintes profissões: fiscal de transportes, técnico em mecânica, empregada doméstica e cozinheira.

Em Mogi das Cruzes, as vagas continuam exclusivamente para motorista de ônibus. A cidade oferece dez oportunidades nesta área. Por último, Arujá oferece apenas uma vaga para motorista de caminhão.

Cadastro

Para ter acesso às vagas é preciso se cadastrar no site do programa e criar login, senha e informar os dados solicitados. Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.



Emprega São Paulo



Segundo a secretaria estadual, as vagas estão disponíveis por meio do Emprega São Paulo. O programa foi instituído, em agosto de 2008, e recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.