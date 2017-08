Empresas do Alto Tietê podem se inscrever para prêmio de prática para inclusão de pessoas com deficiência

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência anuncia as inscrições para o IV Prêmio Melhores Empresas para Trabalhadores com Deficiência. O projeto visa dar visibilidade às boas práticas relacionadas a inclusão profissional de pessoas com deficiência e estimular as demais organizações a aperfeiçoarem seus programas de respeito a diversidade humana. Podem participar empreendedores com deficiência e empresas públicas ou privadas de micro, pequeno, médio ou grande porte. Nesta edição terá também empresas estrangeiras. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de setembro pelo site http://pmetcd.sedpcd.sp.gov.br e a premiação será em dezembro de 2017, em São Paulo.

As empresas brasileiras devem possuir o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e as organizações estrangeiras podem ser de todos os segmentos econômicos com atuação ou não em território nacional, mas que tenham funcionários estrangeiros com deficiência e possuam registro oficial em seu país sede.

As corporações serão avaliadas pela promoção da política dos direitos da pessoa com deficiência, igualdade de oportunidades, grau de sustentabilidade dos projetos, disponibilidade de materiais e psicológicos, que viabilizem ao trabalhador com deficiência condição plena para desempenho de suas funções, visando sua inclusão social, autonomia e independência no ambiente de trabalho e potencial de reaplicação e multiplicação das iniciativas. No caso das grandes empresas nacionais, essas também serão analisadas sobre o cumprimento da legislação (Lei de Cotas).

Já os empreendedores com deficiência, serão avaliados pela relevância e qualidade das informações prestadas, principais desafios superados e relativos à deficiência, tempo de implantação e viabilidade, impacto e alcance da empresa, potencial de replicação e principais resultados alcançados.

A avaliação terá quatro etapas: inscrição no site, preenchimento de questionário, seleção das empresas finalistas e classificação da comissão julgadora. As três melhores pontuações de cada categoria serão premiadas.

Reconhecimento Global

Em 2016, durante o décimo aniversário da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo promoveu na véspera do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, na sede da ONU em Nova York, o “Reconhecimento Global - Boas Práticas para Trabalhadores com Deficiência”. Na oportunidade, foram reconhecidas empresas nacionais e internacionais públicas ou privadas que contam com programas relacionados à diversidade humana. "Promover esta ação na sede da ONU é a materialização do pioneirismo das ações do Governo do Estado de São Paulo na inclusão das pessoas com deficiência. É o Estado de São Paulo disseminando o respeito às diferenças e a luta por equiparação de oportunidades para o mundo", destaca a secretária Linamara Rizzo Battistella.