Entrega das chaves do empreendimento Manacá será realizada na segunda-feira

A entrega das chaves do empreendimento Manacá, do programa Minha Casa Minha Vida, está confirmada para a próxima segunda-feira (7), às 10 horas, no próprio residencial. A confirmação foi obtida pela Prefeitura de Mogi das Cruzes junto à Caixa Econômica Federal. A Coordenadoria Municipal de Habitação está realizando uma força-tarefa nesta sexta-feira (4), para comunicar e convocar todas as famílias.

A princípio, a data pré-agendada e informada ao município pela Caixa Econômica Federal era esta sexta-feira (4). No início desta semana, contudo, a Prefeitura recebeu do Ministério das Cidades a informação de que as entregas estavam adiadas em várias cidades do país. Diante disso, a Prefeitura passou a insistir no contato e na obtenção da autorização, em reconhecimento à situação das famílias, que aguardam há meses por essa entrega e já haviam se programado para receber as chaves da casa própria nesta semana.

Nesta quarta-feira (2), o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, reuniu-se com as famílias, para explicar o que estava ocorrendo. Durante o encontro, o chefe do Executivo lembrou que, desde que a Prefeitura recebeu a primeira previsão de entrega, passou a buscar incessantemente a confirmação da data. E que, após a informação do adiamento, a Prefeitura empregou todos os seus esforços para reverter a decisão e/ou conseguir nova data, o mais breve possível. Melo lembrou que o objetivo da Administração é sempre fazer a entrega das chaves o quanto antes e que todos os procedimentos de responsabilidade do município já estão concluídos.

No último dia 27 de julho, as famílias assinaram os contratos de financiamento, na sede da Coordenadoria de Habitação. Os contemplados também já elegeram o corpo diretivo e síndico do conjunto habitacional, após assembleia realizada no dia 4 de julho. E todas também sabem exatamente qual unidade vão ocupar dentro do condomínio, graças ao sorteio eletrônico realizado no dia 24 de maio deste ano, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe).

Com a entrega do Manacá, subirá para 4.720 o número de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida entregues em Mogi das Cruzes. Outras 520 unidades ainda serão entregues na região da Kaoru Hiramatsu. O endereço oficial do Manacá é Estrada Massakata Takigawa, 55, Porteira Preta