Equipe de Serviços Urbanos reforça ações de combate às enchentes

A Prefeitura de Poá está realizando trabalhos e ações de combate às enchentes em diversos bairros. No cronograma de atividades, as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos realizaram, nesta quarta-feira (16), a limpeza de bueiros e galerias.

É uma medida preventiva para que não haja problemas no período de chuvas. Entretanto, a administração também pede que a população se conscientize e pratique medidas simples como não jogar lixo nas ruas, córregos e rios; além de observar os dias e horários da coleta nos bairros para assim colocar o lixo doméstico na rua.

O secretário de Serviços Urbanos, Alexandre Rossi, o Leta, tem aproveitado a oportunidade para conversar com comerciantes e munícipes e explicar como está funcionando o cronograma de serviços para que a cidade não enfrente problemas no período de chuvas.

"Nossas equipes estão em diversos bairros e os locais que precisam de ações emergenciais a administração municipal está realizando para evitar o registro de problemas", comentou.

Piscinão

No início de agosto, Poá recebeu a confirmação de um repasse de R$ 4,2 milhões do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi). O recurso deve ser usado na conclusão da 1ª fase de obras do reservatório de contenção de enchentes (piscinão), em fase de construção na cidade.

A expectativa é que quando finalizado, o reservatório, ajude a acabar com as enchentes na cidade.