Escola da Família: bolsistas podem se inscrever no programa

Os alunos interessados em participar do Programa Escola da Família já podem se inscrever para as 1.362 vagas disponíveis, abertas para matriculados em instituição de ensino conveniada nos cursos de graduação e licenciatura das áreas da saúde, biológicas, humanas e exatas. O prazo para cadastro segue até dia 14 de agosto.

Após completar o formulário, o estudante deve apresentar nas Diretorias de Ensino os documentos necessários. O cronograma com as datas de cada etapa estão disponíveis no site e no regulamento do programa. No entanto, o candidato não pode ser beneficiário de outra bolsa de estudos ou financiamento estudantil.