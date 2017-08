Estudante de 19 anos morre após mal súbito dentro de universidade

Atualizado às 14h36

A estudante de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mogi das Cruzes (UMC), Letícia Bueno Quinto de Souza, morreu nesta terça-feira (29), aos 19 anos. Ela faleceu após um mal súbito, no campus da cidade mogiana. Segundo as primeiras informações, a jovem teria tido uma parada cardíaca. Em nota, a universidade consternou pesares ao falecimento. A universidade decretou luto de um dia e as aulas foram suspensas nos dois campus da universidade (Mogi das Cruzes e Villa-Lobos/Lapa).

Letícia estava no terceiro ano de Arquitetura e Urbanismo. Ela participava de uma atividade de Ioga, quando acabou tendo convulsão em decorrência a uma crise de asma. Segundo uma aluna do curso, que pediu para não se identificar, a estudante passou mal antes do meio-dia. O resgate chegou a fazer massagens cardíacas em Letícia, que não resistiu.

A instituição também reiterou o sentimento de solidariedade aos familiares, amigos e professores da estudante. "Em decorrência e respeito à morte da estudante do curso de Arquitetura e Urbanismo, as atividades acadêmicas foram suspensas temporariamente", disse em nota. "A UMC se solidariza com todas as pessoas próximas a estudante", complementou.

Ao DS, a UMC informou que a jovem morreu às 9h50, minutos antes do início de uma oficina de Ioga, que integra a programação da Semana da Arquitetura. O novo comunicado diz que a instituição cumpriu todos os protocolos de primeiros socorros para atender a aluna. "Leticia morava em São Paulo e seu pai é professor da UMC, do curso de engenharia do Campus Villa-Lobos/Lapa, em SP", finalizou.