Estudantes do Alto Tietê da rede estadual paulista podem participar de experiência no Senado Federal

Os estudantes do Alto Tietê matriculados no Ensino Médio da rede estadual de ensino paulista podem ir à Brasília e vivenciar o trabalho realizado no Senado Federal. Neste ano, o Projeto Jovem Senador selecionará as melhores redações com o tema “Brasil plural: para falar de intolerância”. As inscrições vão até 18 de agosto. Mais informações estão disponíveis no site do Congresso Nacional.

O programa, que visa estimular jovens e adolescentes a refletirem sobre política, democracia e cidadania, é dividido em três etapas. Na primeira etapa, os alunos deverão escrever textos de 20 a 30 linhas sobre a temática proposta. Após isso, cada escola irá eleger a redação que vai representar a unidade de ensino e encaminhá-la para a Secretaria da Educação do Estado até a data de encerramento das inscrições.

Já na segunda etapa, caberá à Educação Estadual selecionar três redações para encaminhar à Secretaria de Relações Públicas do Senado Federal até 22 de setembro. E na terceira etapa, a comissão julgadora do Senado Federal classificará os melhores textos de alunos de todo o país.

Os vencedores ganharão uma viagem para Brasília, entre os meses de novembro e dezembro, onde terão a experiência de elaborar proposições legislativas e apresentar os projetos de leis em reuniões que simulam os trabalhos do Senado Federal.

As propostas aprovadas pelos jovens senadores serão encaminhadas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa como sugestões legislativas, e inclusive poderão tramitar no Congresso Nacional caso sejam validadas.