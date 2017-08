Feira de Antiguidades no Largo do Carmo tem próximas datas confirmadas

A Feira de Antiguidades no Largo do Carmo, uma novidade apresentada ao público mogiano ao longo da programação do Festival de Inverno Serra do Itapety 2017, foi aprovada pela população da cidade. Em razão disso, a atividade ganhou uma periodicidade fixa dentro da agenda cultural do município e será realizada sempre no segundo sábado de cada mês. A próxima edição, logo, será no dia 12 de agosto.

A agenda até o final do ano também já está definida. As próximas datas serão 9 de setembro, 14 de outubro (nesta edição já está confirmada a participação da banda Slow Mind), 11 de novembro e 9 de dezembro. O horário é sempre das 9h às 14h.

Na feira, os visitantes encontram diversos tipos de relíquias, disponíveis para troca e venda. São, ao todo, 10 expositores, com peças como louças, porcelanas, artigos náuticos, militares, miniaturas, bibelôs e prataria.

Além disso, a feira oferece livros, artesanato Divineiro (em alusão ao Divino Espírito Santo), obras de artes plásticas, atrações musicais e também gastronômicas. No setor de alimentação, o público pode saborear opções como pastel de feira, caldo de cana, tapioca, biscoitos feitos a base de castanha do Pará, pipoca, hot dog, entre outros.

Como uma forma de incentivar a ocupação artística deste histórico e tradicional espaço público, a feira também conta com a participação de artistas mogianos que desenvolvem a chamada “plain air”. De origem francesa, a expressão é utilizada para descrever o ato de pintar ao ar livre, e não necessariamente dentro de um estúdio ou atelier.

Os artigos Divineiros e religiosos que compõem o projeto Oficina Divineira estão presentes na Feira de Antiguidades, sob a forma de bandeiras, bolsas, oratórios, esplendores, santos decorativos, entre outros. E as atrações musicais servem como forma de entreter o público e também divulgar o trabalho dos músicos mogianos.

A Feira de Antiguidades tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura. Um dos objetivos da atividade é valorizar e dar nova vida ao Largo do Carmo, retomando o reconhecimento deste espaço como um patrimônio histórico e cultural da cidade e também como um ponto de encontro para todos os mogianos.