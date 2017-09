Feira de Orquídeas e do Verde segue até amanhã em Poá

A Feira de Orquídeas e do Verde acontece até domingo (10), das 9h às 21 horas. O evento acontece na Praça da Bíblia e conta com espaço de alimentação, música, artesanato, orquídeas e plantas da região. O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), participou da abertura do evento na quinta-feira. Além do republicano também participaram da festividade o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, o deputado federal Andrés Sánchez (PT), secretários municipais e vereadores.

Segundo o prefeito, diante da crise financeira instalada na cidade, após a mudança na lei do Imposto Sobre Serviços (ISS), a administração municipal decidiu cancelar a Expoá e priorizar os recursos na retomada das obras de uma escola municipal na Vila Perracine para atender 600 alunos. No entanto a Secretaria de Cultura estudou um evento menor que atenda os artesãos e orquidófilos que se prepararam o ano todo. "Nos últimos anos gastaram cerca de R$ 3 milhões na Expoá, e preferimos priorizar estes recursos em Educação. Porém, para não quebrar a tradição, fizemos um evento para prestigiar nossas artesãs e também os orquidófilos que se prepararam para comercializar as mais belas espécies de orquídeas e plantas ornamentais".

A Secretaria de Cultura espera que um grande público passe na Feira de Orquídeas e do Verde. A Associação dos Orquidófilos e do Verde também participa da realização do evento. "Estou muito feliz. Fizemos este evento com muito carinho. Agradeço os 23 cultivadores, entre orquidófilos e produtores de plantas ornamentais, porque sem eles nada aconteceria e todos entenderam nosso momento econômico e a proposta da festa", ressaltou o secretário de Cultura, Mário Sumirê.

O secretário de Turismo, Ronaldo Florido de Oliveira, reforçou a presença das artesãs na festa e convidou a população a prestigiar o trabalho das profissionais locais. "Participo com grande prazer do início desta festa. Convido todos a conhecerem a Casa do Artesão e os materiais que estão expostos. Também preciso reforçar que é nos momentos de crise econômica e nas dificuldades que é preciso ter coragem de fazer as coisas acontecerem".

Ainda de acordo com Sumirê, o dinheiro arrecadado com a praça de alimentação será revertido para o Fundo Social de Solidariedade de Poá. "Então fico muito satisfeito com esta feira, porque a população vai se divertir e ao mesmo tempo colaborar com uma causa social da cidade".

Segurança

A Feira de Orquídeas será acompanhada por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM). A Polícia Militar também vai dar apoio ao evento, realizando reforço na segurança e intensificando o policiamento na área externa da Praça da Bíblia e redondezas.