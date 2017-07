Fempi quer estreitar o relacionamento entre Poder Público e Iniciativa Privada

A Frente Empresarial Pró-Itaquaquecetuba (Fempi) tem estreitado o relacionamento entre a iniciativa privada e o Poder Público. O objetivo da entidade é buscar soluções rápidas que permitam sanar os problemas da cidade. Segundo o presidente do órgão, Augusto César dos Santos, os pedidos vem de todas as regiões do município. E dentre as principais reivindicações estão a falta de acesso às rodovias, a situação precária do pavimento, deficiência na iluminação pública e questões relacionadas a segurança. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (28), em entrevista ao jornalista Ayl Marques, na rádio SP/RIO 101.5 FM, emissora da Rede DS de Comunicação.

O presidente da Fempi destacou a importância da entidade no município itaquaquecetubense. "A Fempi está retomando neste ano a fusão com o Poder Público. Isto por conta de que entedemos que os empresários têm certa carência em se aproximar da administração, e solicitar melhorias. Por isto, vamos ajudar nessa união para o bem de toda a cidade", disse.

Segundo ele, a atual dificuldade financeira que o município enfrenta não é uma situação exclusiva de Itaquá ou da região, mas é algo que pode ser visto em outras cidades do País. Desta forma, o gestor do órgão empresarial e industrial destaca que o serviço da Fempi é de suma importância para o desenvolvimento do município. "Sabemos que administrar um município não é fácil, ainda mais em um momento de crise em todo o País, mas sabemos que condições mais adequadas podemos oferecer a sociedade. A cidade tem uma localização ótima, encostada com São Paulo e caminho de todos os municípios da região, então temos que aproveitar”, explicou.

A Fempi existe há quase 15 anos. A entidade surgiu para defender a classe empresarial. Desde a criação da entidade, o município aumentou o número de empresas. Atualmente, conta com cerca de 950 indústrias, divididas em três áreas: Quinta da Boa Vista, Distrito Industrial e Jardim Maragojipe. Todas estão em uma região estratégicamente próximo à Rodovia Ayrton Senna (SP-70).

Apesar disto, o presidente da Fempi informou que apenas 20% das indústrias são associadas. Para ele, o número não é maior por conta da crise. Disse também que a entidade tem trabalhado para reverter este quadro. “Com a atual crise, as indústrias elimina esse custo da parceria. Estamos fazendo ações para aumentar esse volume, além de mostrar que realmente queremos uni-los ao Poder Público para solucionar os problemas de todos evoluindo em muitas questões”, ressaltou.

O presidente também comentou sobre a colaboração que a Fempi está realizando para que a entrada do Rodoanel Mário Covas (SP-21) saia do papel. “Esse problema do acesso é muito complicado. Percebemos que as pessoas precisam ir para Mogi das Cruzes, Suzano ou até a Capital para entrar no Rodoanel. Estamos comprometidos a cobrar que a obra seja feita o mais rápido possível, que também será bom para as indústrias”, destacou.

Ele ainda disse em relação ao número de emprego nas indústrias de Itaquá, que devem subir nos próximos anos. “No momento, as indústrias daqui estão iguais a de todo o País. Mas, já estão mostrando sinais de recuperação. O mercado está reagindo e adquirindo mais funcionários. Vamos aguardar a política do Brasil, pois já percebemos que se a economia melhora, temos que fazer mais serviços e de imediato temos que contratar”, completou.