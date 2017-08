Financiamentos do Desenvolve SP somam R$ 4,8 milhões no Alto Tietê

A Agência de Desenvolvimento Paulista, Desenvolve SP, desembolsou R$ 4,8 milhões em financiamentos para o Alto Tietê durante o primeiro semestre deste ano. O valor é 34% menor que o aporte registrado no mesmo período do ano passado, quando a instituição contribuiu com R$ 7,3 milhões. Ferraz de Vasconcelos foi a cidade da região que mais recebeu auxílio, foram R$ 2,7 milhões empregados no município.

Embora o levantamento aponte queda em relação ao registro do ano passado, a região recuperou investimentos voltados às pequenas e médias empresas (PMEs). Em 2016, o setor público foi responsável por demandar 97% dos financiamentos durante o primeiro semestre. Já no período deste ano, 100% dos financiamentos foram empregados pelo setor privado. Desta forma, o financiamento para a produção cresceu no Alto Tietê.

De acordo com a Desenvolve SP, 55% do valor desembolsado à região foram destinados às indústrias. As empresas prestadoras de serviços receberam 41% e outros 3% foram designados ao comércio. "A maior parte dos recursos, R$ 4,7 milhões, foi investida em projetos de longo prazo, como a implantação, expansão e modernização de empresas. O restante, R$ 164 mil, foi para operações de capital de giro", informou a Agência.

Ferraz foi a cidade com o maior financiamento, R$ 2,7 milhões. O município é seguido por Mogi das Cruzes, com R$ 1,1 milhão, Arujá com R$ 521 mil, Suzano com R$ 266 mil e Itaquaquecetuba com R$ 208 mil cedidos. "Os números da região acompanharam o desempenho estadual em relação ao setor privado, o que nos leva a crer que teremos um segundo semestre mais aquecido. De forma geral, acreditamos que os financiamentos para capital de giro e para a inovação serão fundamentais para impulsionar a retomada da economia em todo o Estado", disse o presidente da Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos.

ESTADO

Em nível estadual, a Agência desembolsou R$ 168,5 milhões em financiamentos para as PMEs. Este primeiro semestre registrou alta de 20% em comparação ao mesmo período do ano passado. O aumento se dá pelos investimentos dos setores da indústria e serviços, sendo o primeiro responsável por 49% do número total destinado ao Estado. A participação do setor de serviços chegou a 35% e os setores do comércio e agronegócio demandaram 6% e 1% dos financiamentos, respectivamente. Os outros 9% restantes foram desembolsados para o setor público.

Além disso, a Desenvolve SP também cedeu R$ 20,5 milhões para projetos inovadores. O valor é 22% superior em comparação ao desembolsado em 2016. A Agência dispõe de seis linhas de crédito voltadas à inovação. A instituição existe há oito anos e desde então financia projetos de empresas e prefeituras em 270 cidades de São Paulo. Ao todo, a entidade já desembolsou R$ 2,5 bilhões por meio de meio de linhas de crédito sustentáveis