Fumefi libera R$ 17 milhões para obras viárias em Itaquaquecetuba

O secretário executivo do Fundo Metropolitano para Financiamento e Investimento (Fumefi), Widerson Anzelotti, confirmou nesta terça-feira (8) o repasse de R$ 17 milhões para Itaquaquecetuba. O recurso será destinado para obras de melhorias viárias e recapeamento de diferentes vias, entre elas, as avenidas que servem como corredores de ônibus que cruzam a cidade.

A confirmação do investimento foi feita durante reunião entre Anzelotti, o deputado estadual André do Prado (PR) e o prefeito de Itaquá, Mamoru Nakashima (PSDB).

Para Anzelotti, o recurso destinado às obras será importante ao município. “Os municípios são a resposta para esta crise. Se eles investem em infraestrutura, como é o caso de Itaquaquecetuba, isso vai trazer um benefício imediato à economia local”, concluiu.

O encontro serviu para que os representantes da Prefeitura de Itaquaquecetuba apresentassem detalhes dos projetos. “A Prefeitura já havia iniciado uma série de ações de recuperação de vias importantes. Com este recurso, acertado nesta reunião de trabalho viabilizada pelo deputado André do Prado, a cidade vai conseguir antecipar e ampliar a recuperação de outros trechos vitais para facilitar a locomoção entre os bairros”, disse Nakashima. Os secretários municipais de Obras e Serviços Urbanos, Eduardo Akira, e de Planejamento, Roberto Kimura, também estiveram na reunião.

Segundo o deputado André do Prado, o recurso vai ser fundamental na melhoria da mobilidade urbana local. “A gente vê cidades brasileiras com grandes problemas de trânsito. Esta verba vai ser usada na melhoria de importantes vias, entre elas, algumas que funcionam como corredores de ônibus municipais e intermunicipais. Melhorar a qualidade destas vias, amplia o incentivo ao uso de transporte público, o que deve resultar em tráfego menos carregado, já que as pessoas darão preferência aos coletivos em detrimento dos carros”, comentou.

Entre as vias que devem ser contempladas estão a Avenida Brasil, Estrada do Campo Limpo e ruas Francisco Otaviano, João Cabral de Melo Neto e Trinta de Outubro, entre outras. Elas são ligações de grande fluxo e rotas de passagem de veículos pesados, como ônibus e caminhões.

Superada esta etapa, a Prefeitura deve fazer licitação para definir a empresa que fará as obras.