Poá aguarda liberação de R$ 4,2 milhões para obras de conclusão do Piscinão

Poá aguarda a liberação de R$ 4,2 milhões em recursos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) para finalizar as obras do Piscinão. O prefeito Gian Lopes (PR) e os agentes técnicos do órgão, Aroldo Alves e Leonidas Botelho, realizaram uma vistoria nesta segunda-feira (28) no canteiro da construção do reservatório de contenção de enchentes da cidade. O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Elias El Ghossain e equipe também acompanharam a atividade.

Segundo o prefeito, a administração municipal apresentou toda a documentação necessária para receber o repasse de R$ 4,2 milhões do Fumefi, que serão investidos no piscinão. Agora, a Prefeitura aguardará os procedimentos técnicos do Fundo Metropolitano para que o dinheiro seja liberado.

“Recentemente ouve reunião em São Paulo e Poá conseguiu a liberação do repasse. A verba foi conseguida junto ao superintendente do Fumefi, Winderson Ancelotti, em reunião que também teve a participação do deputado André do Prado, do vice-prefeito e secretário de Saúde, Marquinhos Indaiá e do secretário de Governo, Augusto de Jesus. A administração municipal já tomou todas as medidas necessárias para receber os recursos, enquanto aguarda a decisão da Caixa Econômica Federal (CEF) quanto à quinta reprogramação, que está em análise. As obras do piscinão, para serem concluídas, dependem desta reprogramação. Assim que a mesma for aprovada certamente os trabalhos no local serão acelerados”, explicou Gian.

Para o prefeito, a ajuda do deputado André do Prado (PR) tem sido positiva para a cidade. “O apoio do deputado André do Prado é algo muito bom para Poá. Conseguimos a liberação desses R$ 4,2 milhões para a obra do piscinão”, afirmou.

O deputado estadual André do Prado destacou recentemente que o dinheiro do Fumefi deve chegar a Poá em boa hora, já que o município enfrenta dificuldades financeiras por causa de mudanças nas diretrizes de repasse do Imposto Sobre Serviços (ISS). “O dinheiro repassado pelo Estado vai ajudar bastante Poá, que poderá concluir o piscinão”, avaliou.