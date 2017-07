Gerando Falcões faz show de lançamento de CD de cantores da comunidade

O Gerando Falcões promove o lançamento dos cinco primeiros artistas da comunidade que gravaram cds autorais em estúdio, na sede da ONG. Os cantores se apresentam no anfiteatro da escola municipal José Antônio Bortolozzo, no bairro Cidade Kemel, em Poá. O evento acontece nesta sexta-feira (21), às 19 horas.

Dayna Marques, de 20 anos; MC DS (Djonatas da Silva), 18; Maria Preta, 19; Minoro Muriart, 36; e Yunei Rosa, 29; produziram seus CDs na ONG e passaram por processo de audição antes das gravações, com direito a produção, mixagem e masterização profissionais. Todo o processo foi gratuito aos cantores. O estúdio musical foi implantado na ONG em novembro do ano passado, em parceria com a Motorola para revelar novos talentos da periferia da Zona Leste de São Paulo.

MPB, funk, rap e gospel. Os artistas trilharam gêneros musicais distintos, mas tem muito talento artístico em comum, conforme afirmou o coordenador de cultura e responsável pelo Estúdio, Lemaestro. “O mais legal é que todos tinham o sonho de gravar o CD e, ao mesmo tempo, muito talento e potencial no meio artístico. É muito raro encontrar um estúdio que consiga fazer a entrega do jeito que estamos fazendo, de gravar um artista por mês, 12 por ano. O ‘EstúdioMoto' é uma usina de realizar sonhos”, contou o coordenador.

A primeira cantora a utilizar os espaços do estúdio foi Dayna Marques, que se dedicou muito na produção do seu CD que leva o nome “Pra te agradar” e segue a linha gospel. “Meu CD nasceu antes mesmo de mim, no coração de Deus. O que eu sinto é gratidão com uma mistura de emoção”, contou ela, que mora em Itaquaquecetuba e canta em igrejas desde a infância.

Já o cantor Minoro Muriart seguiu a linha MPB. O gosto pelo gênero despertou aos sete anos. Ele compõe as próprias músicas e também faz apresentações em bares, casas noturnas, eventos e festivais. “Fui agraciado e contemplado com a oportunidade da minha vida, de mostrar ao mundo minha criação. Por meio do Gerando Falcões, o público poderá conferir um pouco da minha trajetória contada neste meu primeiro CD que se chama ‘Meu Caminho’”, disse.

O Estúdio foi inaugurado no dia 18 de novembro de 2016 com o intuito de dar oportunidade para artistas da periferia. As gravações começaram em janeiro. Os artistas selecionados gravaram CDs com músicas autorais de forma gratuita. Até o fim do ano, outros sete artistas devem passar pelo Estúdio.