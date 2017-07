Gian anuncia redução de 21 para 14 secretarias e demissão de cargos de comissão

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), anunciou na tarde desta sexta-feira (14), a redução de 21 para 14 secretarias municipais, a extinção de todos os cargos de secretários-adjuntos e a demissão dos cargos em regime de comissão. As medidas serão colocadas em prática para enfrentar a crise financeira instalada na cidade. O anúncio foi foi acompanhado por vereadores e secretários.

“Outras ações ainda estão em estudo para serem aplicadas e serão divulgadas posteriormente, pois ainda dependem de estudos e definições relacionadas à legislação, convênios e contratos”, comentou o prefeito Gian Lopes, que relembrou a mudança na lei do ISS (Imposto Sobre Serviços), aprovada no final de maio no Congresso, que vai tirar dos cofres do município aproximadamente R$ 140 milhões por ano.

“Devido a isso teremos de fazer uma grande reestruturação do governo. Estamos estudando a possibilidade de diminuir a carga horária de trabalho dos funcionários e já iniciamos a revisão de todos os contratos de serviços, inclusive alugueis. Todas essas medidas serão adotas entre o final do mês de julho e o início do mês de agosto”, acrescentou o prefeito Gian Lopes.

Mudança na lei

Após a mudança na lei do ISS municípios-sede de empresas financeiras serão totalmente prejudicados. Com a votação no Congresso foi alterada a forma de recolhimento do tributo: hoje, ele é feito pela cidade onde a empresa tem sede, mas passará a ser cobrado no local de prestação do serviço.

No município de Poá, o Itaú representa aproximadamente 40% de toda a receita corrente, segundo o secretário da Fazenda, Robson Senziali. A cidade é sede das operações de cartões e de leasing do banco.