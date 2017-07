Gian Lopes anuncia novo prédio para a escola Estância Hidromineral

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), anunciou a construção de um novo prédio para funcionamento da escola municipal Estância Hidromineral. A informação foi passada, na segunda-feira (24), durante reunião extraordinária que contou com a participação de professores, pais e responsáveis da escola. Os secretários de Educação, professora Juliana Roberta Pelegrineli, de Governo, Augusto de Jesus e o vereador David de Araujo Campos (PSL), também acompanharam o encontro.

"Existem uma série de boatos referente à unidade de ensino e esta atividade tem como objetivo esclarecer a situação. Todos sabem que estamos passando um momento financeiro complicado, devido à queda de Receita por causa da mudança na lei do ISS (Imposto Sobre Serviços), no entanto a escola municipal Estância Hidromineral continuará atendendo seus alunos e já estamos em estudos para construção de um novo prédio que futuramente atenderá adequadamente a todos", explicou o prefeito.

Segundo Gian Lopes, a Prefeitura de Poá já identificou duas áreas do município e os técnicos da administração definirão em breve qual deve receber a escola Estância Hidromineral. "Esta é uma obra que ainda será licitada, porém, é um assunto que estamos tratando com urgência e a construção será iniciada rapidamente assim que for finalizado o processo licitatório. Estamos acelerando os trabalhos para que esta questão seja solucionada o quanto antes".

A secretária municipal Juliana Roberta Pelegrineli, explicou que atualmente o prédio da escola em questão é locado e precisa receber melhorias, e a administração vai renovar o contrato, no entanto o proprietário vai realizar as manutenções necessárias no local para que os estudantes possam utilizar o espaço até a construção da nova unidade de ensino. "Também é preciso esclarecer que estamos renegociando o valor do aluguel e buscamos uma diminuição no valor do mesmo de cerca de 20%".

Mudança na lei

Durante a reunião, o prefeito Gian Lopes aproveitou para explicar o momento financeiro da Prefeitura. "A mudança na lei do ISS, aprovada no final de maio no Congresso, vai tirar dos cofres do município aproximadamente R$ 140 milhões por ano".

Com a votação no Congresso foi alterada a forma de recolhimento do ISS: hoje, ele é feito pela cidade onde a empresa tem sede, mas passará a ser cobrado no local de prestação do serviço. No município de Poá, o Itaú representa aproximadamente 40% de toda a receita corrente. A cidade é sede das operações de cartões e de leasing do banco e perderá esses recursos a partir do mês de setembro.