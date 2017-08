Gian Lopes apresenta medidas para manter o funcionamento de Hospital Municipal

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), foi recebido, ontem, pelo secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, e pelo secretário para relacionamento com municípios, Murilo Macedo, no Palácio dos Bandeirantes. A reunião teve por objetivo buscar uma solução para evitar que o Hospital Municipal Guido Guida seja fechado por falta de recursos.

O encontro também foi acompanhado pelo deputado estadual André do Prado (PR), pelo vice-prefeito e secretário de Saúde de Poá, Marquinhos Indaiá, e pelo diretor do Centro Hospitalar, Walter Guinger.

Na reunião foram apresentadas informações relacionadas à unidade de saúde da cidade. Os representantes da Prefeitura fez um panorama da situação administrativa do hospital e propôs mudanças internas para manter a unidade em pleno funcionamento.

“Teremos um corte muito grande no orçamento deixando de receber mais de 40% daquilo que prevíamos este ano. É impossível manter os serviços com a mesma situação com esta redução de recursos. É neste momento que precisamos do apoio do Governo do Estado”, frisou Gian.

O Hospital Guido Guida atende, por ano, em média, 150 mil pessoas, sendo que 35% deste público são de outras cidades da região.

“É um momento muito delicado que o prefeito Gian Lopes e toda sua equipe estão enfrentando, após a redução no repasse do ISS. Todos estão empenhados para realizar o corte de gastos e minimizar ao máximo este impacto à população. A reunião de hoje é uma continuidade dos encontros anteriores que estivemos para buscar ajudar do Governo do Estado”, destacou André do Prado.

Já o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, reafirmou o compromisso de ajudar Poá a enfrentar este momento delicado. "Uma das decisões do governador Geraldo Alckmin foi a liberação do Fumefi para Poá. Na sexta-feira, na reunião com o secretário David Uip, é o momento de verificar se é possível fazer remanejamentos para ajudar o município', disse Samuel Moreira.