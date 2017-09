Gian Lopes assina certificação para liberar R$ 4,2 milhões do piscinão

O prefeito de Poá Gian Lopes (PR) assinou nessa quarta-feira (6) a Certificação de Interesse Metropolitano às obras do reservatório de contenção de enchentes (piscinão), em fase de construção na cidade, que receberão um repasse de R$ 4,2 milhões. O vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, o deputado estadual André do Prado (PR), secretários municipais e vereadores, também acompanharam a reunião.



“Agradeço o governo do Estado e o deputado André do Prado, que não tem medido esforços para ajudar a cidade de Poá. Estes recursos chegam em momento oportuno e serão utilizados na conclusão da primeira fase das obras do piscinão. Certamente o governador Geraldo Alckmin (PSDB) está olhando para Poá com um olhar diferenciado, pois sabe das nossas necessidades”, comentou Gian.

De acordo com o secretário executivo do Fumefi, Widerson Tadeu Anzelotti, mais uma etapa importante foi cumprida para viabilizar a liberação do repasse de R$ 4,2 milhões para conclusão da primeira fase das obras do piscinão. “O governador Geraldo Alckmin e o secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, estão acompanhando esta questão de perto”, disse.



André do Prado elogiou a atuação do do secretário executivo do Fumefi. “Prova disto é a confirmação de uma fase que vencemos na luta para concluir as obras do piscinão. O Widerson trouxe uma informação muito positiva e fico muito feliz de participar de todo este processo e poder contribuir de alguma forma com esta obra tão importante”.



Agora, a Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Obras, vai entregar o projeto executivo do piscinão no Fumefi e aguardará os procedimentos técnicos e administrativos do órgão para que o dinheiro seja liberado. O piscinão tem 14 metros de profundidade e capacidade de armazenar até 160 milhões de litros.



O reservatório contará com sete bombas para a drenagem, sendo que seis delas são de alta capacidade, com vazão de 500 litros por segundo, e uma de menor potência para auxílio na retirada da água acumulada abaixo de meio metro de profundidade.



O combate às enchentes em Poá tem sido uma grande preocupação do prefeito Gian Lopes. “Estamos trabalhando muito desde janeiro para que a população de Poá não sofra mais. E a entrega do Piscinão é crucial para evitarmos o registro de enchentes e alagamentos na cidade. No entanto, também fizemos um grande trabalho na cidade com as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e felizmente neste ano não registramos nenhum problema grave no município”, concluiu o prefeito.