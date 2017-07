Gian Lopes escolhe Marquinhos Indaiá para assumir Saúde de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes, nomeou na tarde de ontem o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, para comandar a Secretaria de Saúde. Após a nomeação os dois seguiram para o Hospital Guido Guida para conversar com a equipe. Segundo o chefe do Executivo, a experiência política e a economia de gastos contaram para escolha.

"O Marquinhos tem uma vasta experiência política, já foi vereador, presidente da Câmara, entende os trâmites administrativos, gosta de realizar um trabalho próximo à população, e com esta escolha a cidade só tem a ganhar, já que não vamos onerar a folha de pagamento e ele continuará recebendo apenas os vencimentos de vice-prefeito", comentou o prefeito Gian Lopes.

O vice-prefeito e novo secretário da Saúde, Marquinhos Indaiá, ressaltou que assumiu a pasta com a intenção de somar esforços na busca pela melhoria no setor. "Vou ouvir as necessidades e ajudar no que for necessário", explicou. Além do prefeito Gian Lopes e de Marquinhos Indaiá, também participaram da visita ao Hospital Guido Guida o presidente da Câmara, Welson Lopes e demais vereadores.