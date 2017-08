Gian Lopes extingue cargo de secretário-adjunto e realiza junção de secretarias

O prefeito Gian Lopes (PR) e o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, confirmaram, na segunda-feira (31), a extinção de todos os cargos de secretários-adjuntos e o fim de sete pastas. A reforma define ainda que cada pasta reduza 25% dos gastos, inclusive com a diminuição de cargos. As novas medidas serão adotadas para enfrentar a crise econômica que o município passará por causa da mudança do Imposto Sobre Serviços (ISS), que vai tirar dos cofres públicos poaenses aproximadamente R$ 140 milhões por ano.

As mudanças serão encaminhadas à Câmara como Projeto de Lei, que define nova reorganização administrativa do Executivo. Segundo Gian, as medidas adotadas objetivam a redução de gastos. Os responsáveis pelas pastas municipais agora realizarão reuniões internas com suas equipes para definir como “enxugarão a máquina pública”.

“Foi uma decisão que precisou ser tomada, devido a crise financeira que o município enfrentará”, comentou o prefeito poaense.

Segundo o republicano, os secretários entenderam a necessidade da extinção de algumas pastas e o momento é de união. “Agradeço o trabalho de cada um até aqui. Todos sabem que é hora de unirmos forças em prol de Poá. Sairemos fortalecidos deste processo e tenho certeza que passaremos por essa fase complicada”, ressaltou.

Segundo a Prefeitura, a expectativa é que agosto seja o último mês que o município contará com recursos do ISS. Por isto, as medidas administrativas deverão ser implementadas o mais rápido possível em razão a perda de receita.

Hospital

Durante a reunião, o prefeito também relembrou o esforço que tem realizado para conseguir o apoio estadual na manutenção e funcionamento do Hospital Municipal Guido Guida. A unidade hospitalar corre o risco de fechar, já que o orçamento da Secretaria de Saúde não será suficiente para manter o atendimento.

No último dia 28 de julho, Gian e o deputado estadual André do Prado (PR), participaram de uma reunião com o subsecretário para relacionamento com os municípios do Estado, Murilo Macedo, no Palácio dos Bandeirantes. O encontro tratou sobre o Guido Guida. Já no dia 19 de julho, o prefeito havia apresentado ao governador Geraldo Alckmin (PSDB) e ao secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, detalhes da situação crítica de Poá.

Confira abaixo o quadro de secretários de Poá: