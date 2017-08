Gian Lopes reforça interesse de receber polo da Univesp em Poá

O prefeito de Poá Gian Lopes (PR) se reuniu nesta terça-feira (29) com o diretor administrativo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Ricardo Bocalon. O encontro foi para oficializar o desejo do município poaensen em receber um polo da universidade. Também participaram do encontro o deputado estadual André do Prado (PR), o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, e a secretária municipal de Educação, professora Juliana Roberta Pelegrineli.

Gian já tinha conversado sobre o assunto com o vice-governador do Estado e também secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França. A Univesp é uma unidade pública exclusivamente voltada para a Educação a Distância (EAD). Criada em 2012 como Fundação, é uma instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, com credenciamento pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC. “O EAD pode ser um importante recurso de transformação dos poaenses pela sua agilidade para responder as novas demandas que surgem a cada dia”, disse o prefeito Gian Lopes.

Para Marquinhos Indaiá, a Univesp será uma oportunidade das pessoas realizarem o sonho de fazer um curso superior. “É uma grande iniciativa, já que os poaenses poderão estudar gratuitamente, com profissionais de alto gabarito. Essa é uma chance excelente para os moradores da nossa cidade”, afirmou.

Já André do Prado disse sobre a importância deste projeto, já que vai disponibilizar um espaço para que os alunos possam receber suas orientações, realizar provas e atividades. “Os poaenses poderão fazer vestibular para os cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Biologia, Física, Matemática, Química e Pedagogia. Um polo da Univesp em Poá é um grande objetivo e irei batalhar para que seja viabilizado. Hoje apresentamos o interesse da cidade para que isso se concretize”.