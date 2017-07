Gian Lopes reforça pedido de ajuda ao Hospital Guido Guida

O prefeito de Poá, Gian Lopes e o deputado estadual André do Prado, ambos do PR reforçaram, na terça-feira (25), o pedido por apoio estadual na manutenção e funcionamento do Hospital Municipal Guido Guida. A solicitação ocorreu durante reunião com o subsecretário para relacionamento com os municípios do Estado, Murilo Macedo, no Palácio dos Bandeirantes. Depois do encontro, os representantes poaenses saíram com uma reunião agendada com o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi). Também acompanharam a conversa o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, e a secretária da Mulher, Jeruza Reis.

"Foi uma conversa muito positiva e estamos buscando todos os meios possíveis para conseguirmos salvar o Hospital Municipal Guido Guida", comentou o prefeito. Poá enfrenta uma situação financeira difícil e a unidade de saúde corre o risco de ser fechada devido ao corte no repasse do Imposto sobre Serviço (ISS) à Prefeitura.

"Saímos da conversa de hoje com uma reunião agendada com o superintendente do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento, Winderson Ancelotti, para repasse de recursos destinados à cidade. O encontro será na próxima terça-feira (1º), a partir das 11h30, na sede da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos. A saúde é um serviço que não pode ser paralisado. Poá espera por ajuda", destacou André do Prado.

Saúde

No último dia 19 de julho, o prefeito Gian Lopes, o vice-prefeito Marquinhos Indaiá e o deputado estadual André do Prado, já haviam apresentado ao governador Geraldo Alckmin e ao secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, detalhes d a situação crítica de Poá. "A mudança na lei do ISS, aprovada no final de maio no Congresso, vai tirar dos cofres do município aproximadamente R$ 140 milhões por ano".

Com a votação no Congresso foi alterada a forma de recolhimento do ISS: hoje, ele é feito pela cidade onde a empresa tem sede, mas passará a ser cobrado no local de prestação do serviço. No município de Poá, o Itaú representa aproximadamente 40% de toda a receita corrente.