Gian Lopes se reúne com David Uip nesta sexta-feira para manter atendimento de Hospital

O prefeito Gian Lopes (PR) vai se reunir nesta sexta-feira (4) com o secretário estadual de Saúde, David Uip. O encontro vai tratar sobre a difícil situação que a cidade está passando e o risco do fechamento do Hospital Doutor Guido Guida. A unidade hospitalar pode fechar em razão do corte de repasse do Imposto sobre Serviço (ISS). O chefe Executivo poaense fará um panorama geral da unidade e apresentará alternativas para que os serviços sejam mantidos com auxílio do governo do Estado. O deputado estadual André do Prado (PR) e o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiros da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, também acompanharão a agenda.

“Teremos um corte muito grande no orçamento deixando de receber mais de 40% daquilo que prevíamos este ano. É impossível manter os serviços com a mesma situação com esta redução de recursos. É neste momento que precisamos do apoio do Governo do Estado”, afirmou Gian.

O prefeito reforçou ainda o empenho da administração para reduzir os gastos públicos a fim de que possa continuar os projetos e os trabalhos em andamento, entretanto, a manutenção dos serviços e atendimentos no hospital é o maior desafio.

O Hospital Doutor Guido Guida conta com 24 leitos e atende, por ano, em média, 150 mil pessoas, sendo que 35% do público atendido são de outras cidades da região como: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Suzano e até de moradores do extremo Leste da Capital.

Para o deputado André do Prado, a manutenção dos serviços do hospital é fundamental para a população poaense e da região, uma vez que presta atendimento de urgência e emergência e pediátrico as cidades vizinhas. “É um momento muito delicado que o prefeito e toda equipe estão enfrentando, após a redução no repasse do ISS. Todos estão empenhados para realizar o corte de gastos e minimizar ao máximo este impacto à população”.

Trabalho

Na última quarta-feira (2), Gian e André do Prado apresentaram ao secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, a proposta de mudança interna a fim de manter o hospital em funcionamento. Na ocasião, o vice-prefeito e secretário da pasta de Saúde, Marquinhos Indaiá e o diretor do Centro Hospitalar, Walter Guinger e o subsecretário de Relacionamento com os Municípios, Murilo Macedo, acompanharam a audiência.

O secretário-chefe da Casa Civil, Samuel Moreira, reafirmou o compromisso em ajudar Poá a enfrentar este momento delicado e difícil da cidade. "Uma das decisões do governador Geraldo Alckmin foi a liberação do Fumefi para Poá. Nesta sexta-feira, na reunião com o secretário David Uip, é o momento de verificar se é possível fazer remanejamentos para ajudar o município", disse Samuel Moreira.