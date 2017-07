Gian Lopes vistoria obra de escola na Vila Monteiro para 550 estudantes

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), vistoriou a obra de uma unidade educacional na Vila Monteiro, que terá aproximadamente 550 estudantes quando for inaugurada. A nova escola contará com 11 salas de aula, laboratório, auditório, e quadra poliesportiva, além de obedecer todos os critérios de acessibilidade. O vereador Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, também acompanhou a agenda.

"Quando assumi a administração municipal os trabalhos no local estavam parados e colocamos novamente as atividades no espaço em andamento e queremos entregar este equipamento para população poaense ainda este ano", comentou o prefeito Gian Lopes.

O chefe do Executivo poaense ainda explicou que com esta nova escola a Secretaria da Educação conseguirá transferir para um prédio mais moderno e com uma melhor estrutura os estudantes das EMEBs Cândido José Balazaima e Pastor José Nascimento dos Santos, garantindo futuramente uma melhor qualidade de ensino.

"É de conhecimento de todos os problemas financeiros que estamos enfrentando devido a mudança na lei do ISS (Imposto Sobre Serviços), porém, a educação é prioridade em Poá. É por meio dela que vamos garantir o futuro dos poaenses. Investir na qualidade da educação hoje é oferecer um futuro mais digno e igualitário a todos", acrescentou o prefeito Gian Lopes.

O vereador Edinho do Kemel ressaltou que logo no período da manhã entrou em contato com o prefeito Gian Lopes para que os dois pudessem vistoriar as obras da escola da Vila Monteiro e ele afirmou que ficou impressionado com a estrutura que será oferecida aos estudantes. "Futuramente vamos inaugurar este equipamento. As obras estão bem adiantadas. Não tenho dúvidas que vamos vencer os obstáculos que estão aparecendo e registrar grandes avanços na cidade".