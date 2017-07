Gian recebe integrantes de orquestra e explica situação financeira de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu os professores, alunos e pais, que fazem parte e acompanham o trabalho da Orquestra Sons da Educação. Durante a conversa, o chefe do Executivo explicou que as atividades do projeto terão continuidade, porém de maneira reduzida e serão definidas novas estratégias. Também informou que o Comitê de Crise formado com membros da administração municipal está finalizando os estudos para que possa ser enfrentada a crise financeira instalada na cidade após a mudança na lei do ISS (Imposto Sobre Serviços), aprovada no final de maio no Congresso.

"E até o final do mês de julho vamos a público informar a população. Diversas ações terão de ser tomadas. A nova lei do ISS poderá prejudicar a execução de uma série de serviços na cidade e por isso é preciso atenção e sensibilidade quanto à situação, para que a população não seja prejudicada", comentou Gian Lopes.

Também participaram da reunião o vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa, o Marquinhos Indaiá, os secretários de Governo, Augusto de Jesus, de Transportes e Mobilidade Urbana, Wilson Lopes, de Assuntos Jurídicos, Carlos Riccio Genovezzi e os vereadores Welson Lopes (presidente da Câmara), David de Araujo Campos, o Tio Deivão, Luiz Eduardo Oliveira Alves, o Edinho do Kemel, Mario de Oliveira, o Marinho do Jornal, Diogo Reis da Costa, o Diogo Pernoca, Saulo Souza e Fabio Camilo Batista, o Fabio Suru.