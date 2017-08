Governo do Estado cria fundo e venderá 4 imóveis em Itaquá

O governo do Estado confirmou a venda de quatro imóveis em Itaquaquecetuba. Os terrenos disponíveis totalizam uma área de 20,6 mil metros quadrados (m²). Entre as áreas, há duas que estão ocupadas pelo Pátio de Veículos (12,6 mil m²) e o Ciretran (6,1 mil m²). As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (24) pela Secretaria da Fazenda do Estado. Os terrenos estão inclusos no Fundo de Investimento Imobiliário do Estado de São Paulo (FII), que terá 267 imóveis de um estoque de mais de 5 mil, presentes em todas as regiãos do Estado e avaliados inicialmente em R$ 1 bilhão.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou na quarta-feira (23) a publicação do edital para a abertura do pregão presencial que contratará os responsáveis por administrar e operar a carteira de imóveis do Estado.

“Estamos lançando o primeiro fundo imobiliário do Brasil. O Governo está trazendo um consórcio para fazer a gestão desse fundo, que poderá vender os ativos, permutar ou até participar de empreendimento. Imagina uma área grande na beira de uma autoestrada, num lugar privilegiado, se houver interessado em investir ali, construir um empreendimento, o Governo pode auferir na receita”, explicou..

O Estado cria uma espécie de imobiliária pública, que nessa primeira oferta ao mercado foram selecionados imóveis com documentação mais regularizada e que podem ser vendidos com maior facilidade. No estoque, estão contemplados imóveis comerciais, residenciais, terrenos, barracões, oficinas e ginásios incorporados pelo Estado ao longo do tempo. Os interessados terão trinta dias para enviar as propostas. A realização do pregão presencial será no dia 22 de setembro de 2017, às 10 horas, na sede da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, na capital.

“Inicialmente, os imóveis que temos avaliado, prevemos o valor de R$ 1 bilhão, que pode ser ainda maior com a gestão do fundo. O objetivo é desmobilizar. O Governo tem muitas áreas, muitas vindas de leilão de tributos”, explicou Alckmin sobre imóveis quando a pessoa não paga os impostos e tem o imóvel leiloado.

O gestor do fundo ficará responsável pela administração por cinco anos, podendo ser prorrogado. Um website exclusivo apresentará informações detalhadas de cada área, com a matricula e fotos, agilizando a pesquisa e análise dos interessados. A consulta dos endereços poderá ser feita pelo site www.imoveis.sp.gov.br/fundoImobiliario.

São Paulo é pioneiro na criação de um mecanismo para otimizar e racionalizar os recursos públicos disponíveis com a venda desses imóveis, que representa não apenas o ingresso de valores no Tesouro Estadual, mas também uma importante redução de despesas administrativas e de custeio.

“Não é expertise do governo vender imóveis. Nos últimos três anos, por exemplo, foram colocados à venda imóveis que somam R$ 380 milhões e apenas 8% foi vendido, porque publicar no Diário Oficial não é a forma mais moderna de vender ativos”, disse Alckmin, reforçando as vantagens desse novo modelo. “Assim, teremos mais recursos para investir naquilo que interessa à população e, por outro lado, atrair investimentos”, completou.

A Companhia Paulista de Parcerias (CPP), ligada à Secretaria da Fazenda, será responsável por conduzir a licitação, contratar o administrador e acompanhar a gestão do fundo com o agente privado. Quem tiver interesse em consultar a tabela com os imóveis poderá acessá-la por meio do link http://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2017/08/20170823_TABELA.pdf

Além disso, os imóveis com fotos e imagem da planta estão disponíveis para consulta:

Capital: https://drive.google.com/open?id=0B2nKFxWbvQqxcnEwd0pkcy1USTA

Interior: https://drive.google.com/open?id=0B2nKFxWbvQqxNjV3Ml91OTVaYVE