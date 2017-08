Grande público participa do Bairro Feliz no Jardim Santos Dumont

Os moradores da região do Jardim Santos Dumont lotaram as dependências da Escola Municipal Professora Florisa Faustino Pinto, onde foi realizada, neste sábado (12), mais uma edição do programa Bairro Feliz. O prefeito Marcus Melo participou do evento e destacou a importância de aproximar os serviços públicos da população. Nesta edição, os moradores tiveram à disposição cerca de 60 serviços em diversas áreas.

“É uma oportunidade que os moradores têm de aproveitar o sábado para se divertir e utilizar os serviços oferecidos não só pela Prefeitura, mas como o Sebrae, e a OAB, que tem sido grandes parceiros neste programa”, disse o prefeito. Além do Jardim Santos Dumont, foram atendidos moradores de outros bairros da região, como Jardim Aeroporto, Conjunto Santo Ângelo, Chácara Santo Ângelo, Residencial Ypê e Residencial Itapeti. Juntos, os bairros têm uma população estimada de cerca de 25 mil pessoas.

Duas atrações que atraíram o público foram a Banda Sinfoniquinha da Escola Municipal “Professora Florisa Faustino Pinto” e o coral da unidade de ensino. As crianças se divertiram muito nos tradicionais brinquedos infláveis do projeto e participaram de concursos, na quadra da unidade escolar, que também recebeu a apresentação de Luiz Cláudio e Banda. A Escola Mirim de Trânsito também fez grande sucesso com os pequenos. Pelos corredores da escola, estavam expostos trabalhos dos alunos sobre folclore.

A manutenção do bairro também é um dos destaques do evento. O Jardim Santos Dumont recebeu serviços dos programas Cuida+Mogi, com participação de diversas secretarias, e Ilumina Mogi, que verifica e realiza consertos no sistema de iluminação pública.

A Secretaria Municipal de Saúde colocou à disposição da população a aferição de pressão arterial, teste de glicemia, coleta de papanicolau e exame de DST/Aids, além da campanha de combate ao mosquito Aedes Aegypti. O PAC Móvel tamém esteve presente com informações e serviços sobre IPTU, ISS, atualização de cadastro, emissão de Cartão SIS e do cartão de estacionamento para idoso, enquanto o Banco do Povo fez atendimentos aos interessados.

O Bairro Feliz também ofereceu diversos serviços à população, como a emissão da primeira via de carteira de identidade para menores de 18 anos, uma parceria com a Polícia Civil, e a emissão de Carteira de Trabalho, que é feita pelo programa Emprega Mogi, que também recebe currículos para encaminhamento. Serviços de orientação da Assistência Social e outros setores da Administração Municipal, também estiveram disponíveis para a população.